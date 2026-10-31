Ecco il derby: questa sera dalle 20:45 Milan e Inter si sfideranno per il dominio sportivo della città. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve ripartire dopo il KO contro il Bologna, mentre i nerazzurri possono allungare ulteriormente in campionato. Nel prepartita di "SkySport" ha parlato il dirigente dell'Inter Giuseppe Marotta. Ecco le sue dichiarazioni.

Inter, le parole di Marotta

"Dobbiamo guardare il passato di questo stadio, il presente di questo stadio, i valori che ha rappresentato in questi decenni che vanno solo rispettati. Però bisogna guardare anche al futuro. Il futuro è fatto di esigenze nuove, di innovazione, di stadi sicuri, di stadi ospitali, di stadi che garantiscono anche l'ingresso di maggiori risorse per essere più competitivi, ma questo è un aspetto molto marginale. Direi che lo sforzo che ha fatto Oaktree dalla nostra parte e RedBird dall'altra è assolutamente straordinario per una struttura, per una costruzione, per un progetto che veramente è unico nel mondo. Va applaudito quello che è stato fatto anche proprio con la tenacia con la quale entrambi i soci si sono adoperati. Dalla nostra parte posso dire che il lavoro è stato fatto da Oaktree in modo veramente tenace e l'altro ieri finalmente siamo arrivati al giorno zero e alla presentazione di questo che è veramente un progetto stratosferico"

Sulle sensazioni

"Bisogna vincerla perché il contraccolpo spesso è imprevedibile quando la si perde. Ma si sa che un derby nella stracittadina ha un valore unico, è qualcosa di straordinario. Come tale va vissuto. Spero che sia veramente uno spot per il nostro calcio che ne ha bisogno. Oggi il segnale viene diffuso a centinaia e centinaia di milioni di spettatori, per cui è evidente che mi auguro che tutto fili liscio, che veramente sia uno spettacolo per tutti. Chiaramente dalla nostra, come stracittadina, ma non solo, anche proprio come classifica vogliamo vincere, vogliamo e siamo motivati per farlo, per cui però massimo rispetto anche all'avversario"