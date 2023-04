Inter-Lazio 3-1, doppio Lautaro: nerazzurri alla pari col Milan

L'Inter batte in rimonta per 3-1 la Lazio: i nerazzurri agganciano il Milan e la Roma al quarto posto in classifica

Inter-Lazio, la partita all'ora di pranzo della 32^ giornata della Serie A, si presentava come fondamentale per la corsa verso la Champions League. Partono fortissimi i nerazzurri nel primo tempo, che mantengono il controllo del pallone e pressano. L'Inter trova il gol con Mkhitaryan, che viene annullato per fuorigioco di Correa. Al 30' orrore della difesa dell'Inter e di Acerbi, che perde palla in area: passaggio splendido di Luis Alberto. Tiro comodo di Felipe Anderson che trova il vantaggio. L'Inter risponde al 37': bel lancio per Dimarco. Si libera Mkhitaryan che però calcia alto. Al 40' ancora occasione per i nerazzurri: gran tiro di Barella che termina a lato. Sbaglia ancora Acerbi. contropiede della Lazio. Gran tiro di Immobile, si supera Onana.

Nel secondo tempo, parte forte l'Inter, alla ricerca del gol del pareggio. Al 55' gran cross di Dimarco, tocco di Barella. La palla esce di pochissimo. Al 59' mischia in area dell'Inter: tiro di Luis Alberto, ma Onana è ben piazzato. Al 65' bell'azione dell'Inter: Dimarco spara a botta sicura, ma Provedel è miracoloso. Al 72' bravissimo Casale che recupera e chiude Lautaro Martinez. Al 78' grande passaggio di Lukaku spalle alla porta: imbucata per Lautaro che stavolta non sbaglia e pareggia. La ribalta l'Inter: altro assist di Lukaku che trova Gosens. Al volo batte Provedel, ma si fa male al braccio. Al 90' Vecino fa un pasticcio: Lautaro prima sbaglia, poi trova la porta. L'Inter aggancia Roma e Milan al quarto posto. Il Napoli potrebbe festeggiaro lo scudetto. LEGGI ANCHE: Milan, poca qualità in panchina: calciomercato fondamentale