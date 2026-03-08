Inter, Dimarco dopo il derby: 'Tocco di Ricci? Si poteva andare al VAR...'

Pianeta Milan
Inter, Dimarco dopo la sconfitta col Milan: “Tocco di Ricci? Si poteva fare un check al VAR…”

Federico Dimarco, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Federico Dimarco, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul tocco di Ricci nel finale: "Io non ho visto l'episodio, avevo la visuale coperta. Non so cosa dire, tanto in ogni partita ci sono episodi a favore e a sfavore. Il braccio è largo, almeno si poteva fare un check? ".

Troppi pochi cross per Pio Esposito? "Vero. Il Milan dopo un gol si sono abbassati e abbiamo creato troppo poco per fargli male. Questa è la verità".

Sulla prestazione e l'approccio alla partita non aggressivo: "Le partite sono tutte a sé. L'abbiamo preparata per stare in blocco medio, poi quando vai sotto alzi il pressing. La mia occasione? Non sono riuscito a tenerla bassa, il pallone ha rimbalzato male".

Sulle reazioni dopo i gol: "Quando prendiamo un gol facciamo fatica a reagire. Non siamo cattivi. Difficoltà negli scontri diretti? Se 8 mesi fa ci avessero detto che saremmo stati a +7 nessuno di noi ci avrebbe creduto e tutti avremmo firmato. Bisogna rimanere lucidi e pensare alle partite che mancano".

Che momento è? "Non ci sono spiegazioni da dare, stiamo facendo un grande campionato. La squadra è unita, dobbiamo rimanere sereni e tranquilli. E' tutto nelle nostre mani".

