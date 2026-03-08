Poi sui cross nel finale: "Non vuol dire che abbiamo giocato bene. Eravamo sporchi, arrivavamo sul fondo non in maniera pulita. I nostri cross erano tiro al bersaglio per i difensori del Milan. Non siamo mai riusciti ad anticipare di testa. Il Milan ci aspettava e voleva colpirci in contropiede, ma bisogna alzare il livello".

Sulla prestazione, sorpreso dall'atteggiamento del Milan? "Dovevamo fare meglio. Il nostro gioco passa dal lavoro degli attaccanti, che oggi sono un po' mancati. Questa non è una scusa, io sono contento di cosa hanno cercato di fare. In queste partite loro hanno solo da migliorare. Serviva più intensità e sfruttare maggiormente gli episodi".

Sul tocco di braccio di Ricci: "C'è un VAR e AVAR che hanno fatto un check, io non ho nulla da aggiungere. Penso alla prestazione alle mie decisioni, ci sono ancora 30 punti in palio e prendersi le cose buone fatto fino a questo punto".

Quanto sei stato tentato di cambiare modulo nella preparazione? "Non credo fosse la partita in cui togliere certezze a questo gruppo".

Quanto è importante la prossima partita? "Siamo sempre a +7.Dobbiamo continuare a fare le nostre prestazioni e ci sono ancora 30 punti in palio. Non sarebbe cambiato nulla se la prestazione fosse stata diversa".