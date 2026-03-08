Pianeta Milan
DERBY

Inter, Chivu dopo il derby perso: “Non abbiamo giocato bene. Non ho nulla da dire sul tocco di Ricci”

Inter, Chivu dopo il derby perso: “Non abbiamo giocato bene. Non ho nulla da dire sul tocco di Ricci” - immagine 1
Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita e la mancata reazione: "Abbiamo fatto un primo tempo sottotono. Abbiamo subito il loro gol, nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo cercato di fare meglio e ci siamo riusciti a tratti. Alla fine abbiamo provato ad accerchiare il blocco basso, cambiando anche il modulo, ma non siamo stati in grado di pareggiarla".

Poi sui cross nel finale: "Non vuol dire che abbiamo giocato bene. Eravamo sporchi, arrivavamo sul fondo non in maniera pulita. I nostri cross erano tiro al bersaglio per i difensori del Milan. Non siamo mai riusciti ad anticipare di testa. Il Milan ci aspettava e voleva colpirci in contropiede, ma bisogna alzare il livello".

Sulla prestazione, sorpreso dall'atteggiamento del Milan? "Dovevamo fare meglio. Il nostro gioco passa dal lavoro degli attaccanti, che oggi sono un po' mancati. Questa non è una scusa, io sono contento di cosa hanno cercato di fare. In queste partite loro hanno solo da migliorare. Serviva più intensità e sfruttare maggiormente gli episodi".

Sul tocco di braccio di Ricci: "C'è un VAR e AVAR che hanno fatto un check, io non ho nulla da aggiungere. Penso alla prestazione alle mie decisioni, ci sono ancora 30 punti in palio e prendersi le cose buone fatto fino a questo punto".

Quanto sei stato tentato di cambiare modulo nella preparazione? "Non credo fosse la partita in cui togliere certezze a questo gruppo".

Quanto è importante la prossima partita? "Siamo sempre a +7.Dobbiamo continuare a fare le nostre prestazioni e ci sono ancora 30 punti in palio. Non sarebbe cambiato nulla se la prestazione fosse stata diversa".

