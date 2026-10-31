Il derby di Milano: Milan e Inter si sfidano per la supremazia della città. Le parole dei protagonisti prima della partita
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Ecco il derby: questa sera dalle 20:45 Milan e Inter si sfideranno per il dominio sportivo della città. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve ripartire dopo il KO contro il Bologna, mentre i nerazzurri possono allungare ulteriormente in campionato. Nel prepartita di "SkySport" ha parlato il giocatore dell'Inter xxx. Ecco le sue dichiarazioni.
Sul derby
"Il derby è sempre il derby. Non conta che noi siamo primi o che loro siano sotto di noi, è sempre una partita importantissima per noi, per i nostri tifosi, quindi noi vogliamo assolutamente vincere questa partita e regalarla ai nostri tifosi"
Sulla voglia di vincere
"Non guardiamo mai indietro, noi guardiamo a quello che succederà oggi. Quindi quello che è successo è passato, quindi conta più oggi. Noi siamo preparati in questo"
Su cosa farà la differenza
"Bisogna avere la testa giusta e dobbiamo essere lucidi, mantenere anche la concentrazione. Non perdere la testa, quindi questo secondo me conta più di tutto il resto, tra tattica e fisica"
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