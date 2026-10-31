Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video

Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita di "SkySport" ha parlato Nicolò Barella, giocatore nerazzurro.

Inter, le parole di Barella

«Paghiamo degli errori, perché a parte il gol su punizione, ci sono errori di squadra. A volte, l’approccio è qualcosa che in questo momento non ci sta venendo al meglio. Dobbiamo migliorare. Un derby è sempre una partita a se. Sicuramente dobbiamo fare un esame e migliorare. Poi quando ci sblocchiamo comandiamo la partita».

Sui problemi con i derby

«Ci sono stati derby in cui abbiamo giocato molto bene e non abbiamo vinto, queste prestazioni sono allenanti nei derby. Dobbiamo guardarci in faccia. Tutte le partite valgono 3 punti, oggi dovevamo fare meglio».

Sugli infortuni

«Eravamo in emergenza. Pio e Bonny hanno avuto la febbre, non avere cambi freschi ha forse condizionato le scelte del mister. L’atteggiamento contava più di tutto. Abbiamo fatto fatica ad ingranare, abbiamo capito troppo tardi che gli uomini tra le linee avrebbero fatto la differenza, ma non eravamo rodati su questi moduli. È comunque l’atteggiamento che conta».