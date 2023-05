Inter-Atalanta 3-2, Dea resta a meno 3: Milan a un punto dalla Champions

L'Inter batte in casa l'Atalanta per 3-2, anche grazie a una partenza sprint. Al Milan basta un punto per la Champions League

Inter-Atalanta, un altro anticipo della penultima giornata della Serie A. Una gara che interessa moltissimo anche al Milan: sia i nerazzurri che i bergamaschi sono in piena corsa per un posto per la prossima edizione della Champions League. Ecco il riassunto della partita.