Probabili formazioni, Juventus-Milan: gli ultimi dubbi della vigilia

Per il Milan, invece, possibile la conferma dell'undici che ha battuto la Sampdoria per 5-1 nell'ultimo turno: Messias in vantaggio su Saelemaekers, con al suo fianco Brahim Diaz e Leao. In avanti il solito Giroud. In difesa spazio a Thiaw in coppia con Tomori. Torna a disposizione Florenzi che ha lavorato in gruppo, out Ibrahimovic e Bennacer come Dest.