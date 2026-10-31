Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita di "DAZN" ha parlato Nicolò Barella, giocatore nerazzurro.

Inter, le parole di Barella

“Sicuramente vedendo gli ultimi derby c’è della verità. Sicuramente penso che l’approccio sia la cosa che più di tutto ci stia mancando. Non può essere che tutto l’anno vai sotto e poi la recuperi sempre. Hai bisogno anche di gestire ogni tanto la partita. E in questo momento non siamo capaci di fare questo, e poi lo paghi. Non voglio dire che eravamo stanchi, anche il Milan gioca tante partite, ma l’approccio è da migliorare sicuramente”.

Sul fallo su Musah

“Era un momento positivo per noi, Maignan ha fatto due parate importanti. Potevamo andare sul 2-2. Lì è stata una scelta sbagliata… Poi lì è 50/50, la punizione poteva sbagliarla e invece l’ha segnata. Ma questo è il calcio. Quando ora facciamo un errore lo paghiamo”.

Sulla difficoltà di riempire l'area rossonera

“L’atteggiamento è la cosa più importante. Eravamo in emergenza davanti. Non c’è Lauti, Pio ha avuto la febbre, Bonny ha avuto 39 di febbre, Marcus era lì da solo e dovevamo aiutarlo di più. Giocando con una punta in meno siamo stati meno pericolosi in area”.

Se la sconfitta può svegliarli

“Penso che logicamente essendo un derby è tutto amplificato. Tutte le partite portano 3 punti, 1 o 0. Il campionato è una corsa a tappe. Dobbiamo fare più punti possibili… Poi che arrivino nel derby o in altre partite l’importante è fare punti. Dispiace perché oggi potevamo dare una dimostrazione di forza. Il Milan comunque è forte a difendere, non è facile fare gol”