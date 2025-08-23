Il Milan perde in casa contro la Cremonese, non succedeva da 100 anni

Pianeta Milan
Il Milan perde contro la Cremonese per 1-2. Record negativo per i rossoneri che non perdevano in casa contro i grigiorossi da oltre 100 anni.
Francesco De Benedittis

Questa sera il Milan, oltre a perdere contro la Cremonese, ha stabilito un record storico negativo. Con la sconfitta per 2-1, i rossoneri hanno perso in casa contro la Cremonese per la prima volta in oltre 100 anni.

Milan, l'ultima volta che vinse la Cremonese in casa dei rossoneri San Siro era...

L’ultima volta accadde il 4 ottobre 1925, quando i rossoneri furono battuti 4-1: all’epoca non esisteva ancora la Serie A e San Siro era ancora un cantiere.

