Questa sera il Milan, oltre a perdere contro la Cremonese, ha stabilito un record storico negativo. Con la sconfitta per 2-1, i rossoneri hanno perso in casa contro la Cremonese per la prima volta in oltre 100 anni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Il Milan perde in casa contro la Cremonese, non succedeva da 100 anni
MILAN CREMONESE
Il Milan perde in casa contro la Cremonese, non succedeva da 100 anni
Il Milan perde contro la Cremonese per 1-2. Record negativo per i rossoneri che non perdevano in casa contro i grigiorossi da oltre 100 anni.
Milan, l'ultima volta che vinse la Cremonese in casa dei rossoneri San Siro era...—
LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>
L’ultima volta accadde il 4 ottobre 1925, quando i rossoneri furono battuti 4-1: all’epoca non esisteva ancora la Serie A e San Siro era ancora un cantiere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA