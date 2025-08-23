Il Milan perde in casa contro la Cremonese, non succedeva da 100 anni

Questa sera il Milan, oltre a perdere contro la Cremonese, ha stabilito un record storico negativo. Con la sconfitta per 2-1, i rossoneri hanno perso in casa contro la Cremonese per la prima volta in oltre 100 anni.

L’ultima volta accadde il 4 ottobre 1925, quando i rossoneri furono battuti 4-1: all’epoca non esisteva ancora la Serie A e San Siro era ancora un cantiere.