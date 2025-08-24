Il Milan non vince a San Siro contro la Cremonese dal 1996. Il dato

Il Milan non vince in casa contro la Cremonese in campionato dal 1996, e questa sera la striscia continua. La squadra di Allegri, con la sconfitta di questa sera per 2 a 1 , non riesce a sfatare un tabù che dura oltre 30 anni.
Il Milan non riesce a battere la Cremonese in casa: la striscia negativa dura dal 1996. Ecco quando vinse l'ultima volta
Milan, ecco l'ultima volta che hai battuto in casa la Cremonese—
L’ultima vittoria rossonera risale al 12 maggio 1996, quando la squadra guidata da Fabio Capello, già campione d’Italia, superò i grigiorossi per 7-1. Da allora il Milan non ha più battuto la Cremonese a San Siro.
