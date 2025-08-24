Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Il Milan non vince a San Siro contro la Cremonese dal 1996. Il dato

MILAN CREMONESE

Il Milan non vince a San Siro contro la Cremonese dal 1996. Il dato

Christian Pulisic AC Milan Milan-Cremonese 1-2 Serie A 2025-2026
Il Milan non riesce a battere la Cremonese in casa: la striscia negativa dura dal 1996. Ecco quando vinse l'ultima volta
Francesco De Benedittis

Il Milan non vince in casa contro la Cremonese in campionato dal 1996, e questa sera la striscia continua. La squadra di Allegri, con la sconfitta di questa sera per 2 a 1 , non riesce a sfatare un tabù che dura oltre 30 anni.

Milan, ecco l'ultima volta che hai battuto in casa la Cremonese

—  

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

L’ultima vittoria rossonera risale al 12 maggio 1996, quando la squadra guidata da Fabio Capello, già campione d’Italia, superò i grigiorossi per 7-1. Da allora il Milan non ha più battuto la Cremonese a San Siro.

 

Leggi i
commenti
Stagione: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA