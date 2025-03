Ibrahimovic rivela: “Cinque o sei anni fa ero vicino al Napoli, ma forse era destino”

Ibrahimovic: "L'ultima volta a Napoli ho segnato una doppietta"

Se ha mai pensato di andare al Napoli: "Sì, ero vicino 5 o 6 anni fa. Non è successo e forse era destino. Quando sono entrato in campo mi ha dato tanta adrenalina. L'ultima volta che ho giocato qui ho fatto una doppietta. Cannavaro? Mi portava in giro e in montagna, ma non posso dire tutto".