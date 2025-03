Ibrahimovic: “Nessuna lite con Furlani, siamo uniti e lavoriamo per il bene del Milan”

Napoli-Milan, Ibrahimovic dice tutto: il DS, Furlani e un retroscena

Sul direttore sportivo: "Si parla tanto di questa figura, ma noi siamo uniti. Stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve, ma non posso entrare nei dettagli. Lite con Furlani? È tutto inventato, è una falsità. Parliamo tutti i giorni con lui per capire cosa è meglio per il Milan, in campo e fuori campo".