Genoa-Milan, Maran: “Rossoneri al top con il lavoro di Pioli e della società”

Domani Genoa-Milan: le parole di Maran alla vigilia

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Rolando Maran, tecnico rossoblu, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Genoa Channel‘ per presentare Genoa-Milan, gara della 12^ giornata di Serie A in programma domani sera, ore 20:45, a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Maran.

Su cosa chiede ai suoi ragazzi per la gara di domani: “Chiedo di vedere la stessa compattezza unita a quel momento dove abbiamo preso il gol e abbiamo trovato il coraggio per andare subito a pareggiare la partita. Chiedo questo: che ci siano le due cose unite che portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare dove abbiamo dimostrato compattezza”.

Sul recupero di qualche infortunato: “Mancano due allenamenti e non ho ancora certezze da questo punto di vista. Ben venga se recupera qualcuno”.

Su Zlatan Ibrahimović che sogna lo Scudetto per il Milan: “Cosa sogno io? È abbastanza facile: io sogno di non far soffrire i genoani”.

Su come si spiega l’evoluzione di questo Milan: “Con il buon lavoro di Stefano Pioli e della società. Hanno avuto due sessioni di mercato per poter migliorare e portare avanti un progetto. Hanno saputo aspettare magari una partenza non facile del loro allenatore e invece dopo è risultata una carta vincente. Il lavoro di tutti insieme alla grande cessione e aver avuto la possibilità di migliorare l’organico abbia portato a questo grande risultato. Unito anche alla grande abilità di Pioli”.

