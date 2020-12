Calciomercato Milan – Maldini, super acquisto in casa Lazio? | News

Calciomercato A.C. Milan: Maldini sogna un colpo grosso nella Capitale

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gennaio è alle porte. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è al lavoro per rendere la formazione di Stefano Pioli ancora più competitiva. L’obiettivo del Milan, attualmente primo in classifica in Serie A, è quello di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Se, però, a fine stagione dovesse arrivare lo Scudetto, in Via Aldo Rossi non potrebbero che essere contenti.

Motivo per cui Maldini, con il direttore sportivo Frederic Massara, è già operativo in sede di calciomercato. Il Milan, infatti, ha bisogno di rinforzi. Senza dubbio nel cuore della difesa, dove i rossoneri accusano tanti infortuni da inizio stagione. Probabilmente in attacco, dove servirebbe un vice di Zlatan Ibrahimović. Ma, nelle ultime ore, i dirigenti del Diavolo stanno cercando di capire se dovranno intervenire anche sulla trequarti. La situazione di Hakan Çalhanoğlu, infatti, è in continua evoluzione.

C’è distanza, al momento, tra la domanda dell’agente del calciatore (6 milioni di euro netti a stagione) e l’offerta del Milan (3,5) per il rinnovo del contratto del turco, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2021. Qualora le parti non arrivassero ad un accordo, Çalhanoğlu potrebbe essere messo in vendita già a gennaio, onde evitare di lasciarlo partire a parametro zero in estate, con tutte le conseguenze negative che tale mossa avrebbe sul bilancio del club meneghino. Ma come potrebbe essere sostituito il numero 10? Il Milan ha già qualche idea.

Un’idea forte sta prendendo piede nelle ultime ore. È rilanciata dal collega Alessandro Jacobone e porta nella Capitale, sponda Lazio, e più precisamente a Luis Alberto. Il club di Claudio Lotito ha rinnovato, non molto tempo fa, il contratto del fantasista spagnolo fino al 30 giugno 2025, ma il calciatore è in aperta rottura con la società romana e, pertanto, potrebbe andare via già ora.

Il Milan avrebbe chiesto informazioni per Luis Alberto ai suoi agenti, la ‘YouFirst Sports‘, in occasione dei primi contatti avvenuti per il rinnovo del contratto di Davide Calabria, anch’egli assistito dall’agenzia iberica. Al momento non è dato sapere quanto, effettivamente, sia realizzabile tale operazione, ma Maldini sogna il gran colpo Luis Alberto. Lotito, si sa, è un osso duro e, anche qualora accetti di venderlo, non vorrebbe incassare meno di 50 milioni di euro dall’operazione. Calciomercato Milan: ecco l’altra grande idea di Maldini per la trequarti >>>