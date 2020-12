Genoa-Milan, Kessie ha già eguagliato i gol della passata stagione

GENOA MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Milan, ha già eguagliato in questo campionato i gol fatto nello scorso torneo. L’ex Atalanta, infatti, segnò 4 reti in 35 presenze lo scorso anno, cifra che è stata già raggiunta quest’anno. Kessie è diventato da poco il rigorista della squadra, complici gli errori dal dischetto di Ibrahimovic. In questo modo l’ivoriano è destinato ad incrementare il suo bottino entro fine campionato.

