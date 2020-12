Mercato Milan – Ag. Calhanoglu: “Incontro positivo, ci vedremo ancora”

Mercato Milan, parla l’agente di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, ha parlato dell’incontro di oggi con la dirigenza del Milan. Le dichiarazioni riportate da ‘TuttoMercatoWeb’: “E’ stato un meeting positivo. Siamo in fase di negoziazione, vediamo, ci stiamo lavorando e lo faremo ancora. Per questo ci terremo in costante contatto per futuri appuntamenti con la dirigenza del Milan”. Mercato Milan – Gomez rossonero, c’è la soluzione: ecco i dettagli >>>