Calciomercato Milan – Gomez rossonero, c’è la soluzione / News

Calciomercato Milan, Gomez rossonero: ecco la soluzione

Dopo lo stop sfortunato contro il Parma, il Milan ha voglia di riprendere la marcia vincente in campionato. Le inseguitrici si sono pericolosamente avvicinate e l’unico modo per tenerle a distanza è la vittoria contro il Genoa. Il Diavolo, per Natale, vuole regalarsi la vetta della classifica e magari apportare qualche aggiustamento alla rosa per gennaio. Il calciomercato invernale è ormai imminente e la società è sempre attenta alle varie opportunità che potranno presentarsi dietro l’angolo.

In tal senso, il Milan rimane vigile sulla situazione tra il Papu Gomez e l’Atalanta. Un litigio con Gian Piero Gasperini sembra aver ormai compromesso la sua storia d’amore bergamasca e, come affermato anche dallo stesso giocatore, l’ipotesi addio è sempre più concreta. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il club rossonero potrebbe accelerare con convinzione qualora il rinnovo di Hakan Calhanoglu non andasse a buon fine. La valutazione dell’ex Catania si aggira sui 15 milioni di euro, la stessa cifra che gli orobici dovrebbero versare nelle casse rossonere in caso di acquisto di Mattia Caldara.

Ed è qui che spunta l’ipotesi di uno scambio alla pari che accontenterebbe tutti. In questo modo il Milan si costruirebbe una sorta di corsia preferenziale che allontanerebbe una concorrenza sempre più folta e in agguato. In Italia è forte l’interesse dell’Inter, mentre il Francia c’è il Psg dell’amico e sponsor Di Maria che spinge. Occhio anche al possibile inserimento dell’Al-Nasr, che offrirebbe un ricco contratto pur di portare Gomez negli Emirati Arabi. Ma il Milan ha la chiave in mano e potrebbe sfruttarla al meglio per sbloccare un grande affare in entrata.

