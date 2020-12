Calciomercato Milan – Maldini, pronto un colpo ‘alla Hauge’ | News

Calciomercato Milan: Maldini, minima spesa e massima resa?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è già operativo, con il direttore sportivo Frederic Massara, per cercare di rinforzare l’organico della compagine allenata da Stefano Pioli. La sessione di trattative di gennaio è infatti già alle porte ed il Diavolo dovrà ritoccare la propria rosa in più di qualche settore.

Servirà assolutamente un difensore centrale, visti i numerosi infortuni nel reparto e la possibile cessione di Mateo Musacchio e Léo Duarte. Si potrebbe intervenire in mediana, visto l’infortunio di Ismaël Bennacer e lo scarso rendimento di Rade Krunić. Infine, anche l’attacco potrebbe andare incontro ad un robusto restyling, magari con l’inserimento di un vice di Zlatan Ibrahimović e di un nuovo trequartista al posto di Hakan Çalhanoğlu.

Sempre ammesso che quest’ultimo non prolunghi, nei prossimi giorni, il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. A tal proposito, Maldini avrebbe messo nel mirino un colpo alla Jens Petter Hauge. Vale a dire un calciatore che, seppur molto giovane e dall’esborso economico limitato, è già adesso un potenziale fenomeno e che ha tutto per poter diventare, in futuro, un campione affermato. Stiamo parlando di Charles De Ketalaere.

Classe 2001, fantasista belga in forza al Club Brugge, è molto tecnico ma, al contempo, possiede notevoli doti fisiche (è alto 192 centimetri). Si è messo in mostra, oltre che nella Jupiler Pro League, anche in Champions League. La sua squadra, per poco, non ha estromesso la Lazio dalla fase ad eliminazione diretta. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2023, il suo cartellino costerebbe appena 12 milioni di euro.

Il Milan, su De Ketalaere, vorrebbe muoversi già a gennaio per anticipare la folta concorrenza europea. Esattamente come ha fatto, qualche mese fa, per Hauge, rilevandolo dal Bodø/Glimt nel giro di qualche giorno dopo i lampi del biondo norvegese a 'San Siro' nei preliminari di Europa League.