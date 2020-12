Calciomercato Milan – Un nuovo Weah in rossonero? Elliott ci prova | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: suggestione Weah

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – E’ crisi Lille. La società francese è in grave crisi finanziaria, con un debito da 123 milioni di euro. La curiosità è che i francesi devono questi soldi a JP Morgan, multinazionale americana di servizi finanziari e soprattutto al fondo Elliott Management Corporation, che dall’estate 2018 è proprietario del Milan.

Gerard Lopez, presidente del Lille, sembra vicino a vendere la società al fondo di investimenti Merlyn Advisors, ma è chiaro che a gennaio potrebbe essere ceduto qualche pezzo pregiato. Nella squadra francese c’è Timothy Weah, figlio di George, ex grande attaccante del Milan. Stiamo parlando di una punta centrale, che però può giocare anche a sinistra e a destra.

I tifosi del Milan già sognano: rivedere un Weah con la maglia rossonera, a San Siro, sarebbe fantastico. Weah potrebbe essere l’ennesimo talento da far crescere sotto l’ala di Zlatan Ibrahimovic, che ha già dimostrato la sua importanza nel far crescere i tanti giovani presenti in rosa. Ricordiamo che suo padre, George, ha vinto un Pallone d’Oro con la maglia del Milan nel 1995: è stato il primo calciatore non europeo a vincere il trofeo.

Non c’è però solo Weah nel mirino di Maldini e Massara. Attenzione anche ai nomi di Boubakary Soumaré e di Jonathan Ikoné. Il primo è un centrocampista che è stato già accostato al Milan in estate e che potrebbe fare comodo per alternarsi con Kessie, Tonali e Bennacer, mentre il secondo è un esterno offensivo mancino. E’ molto seguito da diversi club. Vedremo cosa succederà, ma la sensazione è che un colpo dal Lille possa andare in porto, visto la corsia preferenziale che ha il fondo Elliott con club francese. Insomma, la suggestione Weah può diventare realtà. Calciomercato Milan: tre idee per la difesa: i prezzi si abbassano. VAI ALLA NOTIZIA>>