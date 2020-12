Calciomercato – Atalanta, il Papu Gomez annuncia l’addio: ecco la stories

Ultime Notizie Calciomercato: l’addio del Papu Gomez

CALCIOMERCATO NEWS – La bella storia d’amore tra il Papu Gomez e l’Atalanta sembra destinata a concludersi a breve. Un epilogo insospettabile fino a qualche settimana fa, visto che l’argentino è stato sempre riconosciuto da tutti come il leader della Dea.

Dopo la partita di Champions League contro il Midtjylland, però, qualcosa si è rotto. L’argentino non ha accettato alcune indicazioni tattiche da parte di Gasperini, che l’ha escluso sia contro l’Udinese (partita non giocata) e poi contro la Fiorentina. L’allenatore, al termine della partita contro la Viola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ha giocato quasi tutte le partite, oggi c’era la necessità di cambiare qualcosa. Siamo stati produttivi nel gioco. Scelta forte? Gomez per noi è stato il giocatore più importante negli ultimi 5 anni. Le scelte forti le fa la società progettando il futuro. Tra società e allenatore deve esserci sintonia. Alla base deve esserci sempre la fiducia e la disponibilità. Non so come si supererà quello che è accaduto tra me e il Papu, ma Gomez è un grandissimo giocatore”.

La novità del giorno, però, è la stories del Papu Gomez. L'argentino, infatti, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha annunciato di fatto il suo addio dall'Atalanta. Ecco cosa ha scritto: "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano".