Calciomercato Milan – Calhanoglu, oggi incontro decisivo. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Calhanoglu, giornata importante

MERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Hakan Calhanoglu. Nella giornata di oggi, infatti, è in programma un incontro molto importante tra il Milan e l’agente del turco, Gordon Stipic: sono ore decisive dunque per capire se Calhanoglu rinnoverà il suo contratto, in scadenza nel 2021.

Ma come stanno le cose? Secondo quanto scritto dal quotidiano torinese, l’accordo tra le due parti appare piuttosto complicato, nel caso in cui Calhanoglu non abbassi le sue richieste economiche. L’ex Bayer Leverkusen vorrebbe addirittura 7 milioni di euro netti a stagione per rinnovare. Il Milan, invece, non è intenzionato ad arrivare oltre i 4 milioni di euro. Il turco è consapevole del suo ruolo all’interno dello scacchiere tattico di Pioli, e dunque si aspetta un aumento significativo. Al momento Hakan guadagna 2.5 milioni di euro a stagione.

Se non dovessi esserci la fumata bianca, Calhanoglu sarà libero di firmare per un nuovo club a febbraio. Tante le squadre interessate a lui, soprattutto Juventus e Manchester United. Maldini e Massara iniziano comunque a pensare a delle alternative importanti: tanti i profili seguiti tra cui Dominik Szoboszlai del Salisburgo e Papu Gomez del’Atalanta.

A proposito del Papu Gomez, ieri Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. “Sono stato chiaro. Oggi incontriamo la Juve. C’è da parlare da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto loro. Ci stanno mettendo tanto, voi fate tutte le considerazioni. Da parte mia basta. Ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno all’altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza”. Il Papu è stato convocato per la gara di oggi contro i bianconeri. Genoa-Milan: la probabile formazione rossonera di questa sera. VAI ALLA NOTIZIA>>>