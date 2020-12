Genoa-Milan, le probabili formazioni: gli undici scelti da Pioli | News

Genoa-Milan, le probabili formazioni: gli undici di Pioli

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato le probabili formazioni di Genoa-Milan. La gara è in programma questa sera a Marassi alle 20:45. n porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. L’altro centrale sarà Pierre Kalulu. Simon Kjaer è ancora out, e Matteo Gabbia ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, con probabile interessamento del legamento collaterale. Leo Duarte in panchina.

A centrocampo, torna titolare Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer, che ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Verrà rivalutato fra una decina di giorni. Sempre presente ovviamente Franck Kessie, che, senza Bennacer, diventa ancora più importante. Sulla trequarti nuovamente spazio a Samu Castillejo .Alexis Saelaemaekers, infatti, non è ancora al 100% della condizione. In mezzo ci sarà Hakan Calhanoglu, che ancora una volta si prenderà sulle spalle la squadra rossonera.Sulla sinistra dovrebbe esserci un’altra novità, con Rafael Leao che rispetto al Parma prenderà il posto di Brahim Diaz, in modo da spostare nuovamente Calhanoglu in mezzo.

In attacco ancora titolare Ante Rebic, con Zlatan Ibrahimovic che non sarà convocato. Lo svedese ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale, ma lo staff medico rossonero non vuole assolutamente rischiare. Tornerà nella partita di domenica prossima contro il Sassuolo.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: Maldini pensa al Papu Gomez. VAI ALLA NOTIZIA>>>