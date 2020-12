Genoa-Milan, i precedenti di Pioli contro i rossoblù da allenatore

GENOA MILAN ULTIME NEWS – Questa sera l’allenatore del Milan Stefano Pioli affronterà il Genoa per la 18esima volta in carriera da allenatore. Il bilancio ad oggi è totalmente in equilibrio: sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Vedremo se stasera questo equilibrio verrà meno oppure continuerà.

