Genoa-Milan, arbitra Collu: non ci sono precedenti. Ma al VAR ...

Genoa-Milan, Collu sarà il direttore di gara: a preoccupare è il VAR Mazzoleni ...

In realtà non si registrano precedenti tra il Milan e Giuseppe Collu, anche perché il direttore di gara sardo non ha arbitrato tantissime partite nel massimo campionato, figurarsi quelle che vedono impegnate le big. Preoccupa maggiormente la presenza al VAR di Paolo Silvio Mazzoleni, che in questo ruolo era presente contro la Lazio, in quell'occasione in cui ad arbitrare c'era Gianluca Manganiello. E, come si era già detto, l'espulsione di Strahinja Pavlovic unita al penalty assegnato all'ultimo secondo avevano lasciato più di qualche dubbio. Chiaramente in quel caso c'era stato un concorso di colpa arbitro-VAR.