È terminata da pochi minuti allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, la sfida Genoa-Milan, match clou valevole per l'11^ giornata della Serie A 2026-2027. Il risultato finale recita 1-2 in favore dei rossoneri: alle reti nel primo tempo di Alphadjo Cisse (13') e Christian Pulisic (19') ha risposto nel finale il gol rossoblu di Mikael Ellertsson (88'). Vediamo insieme l'analisi dettagliata dei secondi 45 minuti di gioco tra il Grifone di Daniele De Rossi e il Diavolo di Rúben Amorim.

Rissa sfiorata e polemiche con l'arbitro Massa a inizio ripresa

Dopo, il Milan si ripresenta in campo nella ripresa provando a gestire il pallone. Il Genoa, tuttavia, trascinato dal pubblico di Marassi, mette subito il match sui binari del forte agonismo. Al 50' l'episodio che fa infuriare la panchina rossonera: Alessandro Marcandalli ferma con una vistosa trattenuta da dietro Adrien Rabiot lanciato in campo aperto verso la metà campo ligure. Il Milan chiede a gran voce il cartellino rosso per chiara occasione da rete (DOGSO), ma l'arbitroestrae solo il giallo.

La decisione del fischietto di Imperia fa saltare i nervi ai rossoneri: ne fa le spese Rabiot, ammonito per proteste, mentre sulla panchina del Milan si scatena il caos con ben tre cartellini rossi sventolati all'indirizzo del dottor Stefano Mazzoni e di altri due membri dello staff medico. La partita diventa estremamente frammentata ed elettrica, un ritmo disordinato che per lunghi tratti favorisce la gestione del Milan, forte del doppio vantaggio. Intorno all'ora di gioco iniziano i cambi: De Rossi si gioca le carte Tommaso Baldanzi e Stephan El Shaarawy, mentre Amorim risponde inserendo Filippo Terracciano e Omari Hutchinson al posto di Diawara e dell'autore di uno dei gol, Cisse.

Ellertsson spaventa il Milan all'88': assalto Genoa nel finale

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Il Milan si affida alla sapiente regia di Luka Modrić e Rabiot per congelare il possesso, ma al 73' un brivido scuote la difesa: Yunus Musah perde un pallone sanguinoso, Vitinha va in pressione e scarica un destro potente su cui è miracoloso. Negli ultimi dieci minuti Amorim decide di coprirsi ulteriormente richiamando in panchina uno stremato Pulisic per inserire Ardon Jashari. Rabiot spreca il colpo del KO all'83' al termine di una bella transizione rapida, calciando sul fondo.Quando il match sembrava ormai saldamente nelle mani del Diavolo, il Genoa riapre clamorosamente i giochi all'88':trova lo spazio letale dal limite dell'area complice una mancata chiusura proprio di Jashari e lascia partire un gran tiro che sorprende Maignan nell'angolo basso. Nei 5' di recupero concessi da Massa il Genoa si riversa in avanti portando un assalto disperato, ma la retroguardia rossonera regge l'urto. Al triplice fischio è: una vittoria più sofferta del previsto, ma tre punti di platino fondamentali in vista della sosta per le Nazionali.