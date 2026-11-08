È terminato da pochissimi minuti allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, il primo tempo di Genoa-Milan, super sfida valevole per l'11^ giornata della Serie A 2026-2027. Il punteggio parziale vede il Diavolo meritatamente in vantaggio per 0-2 grazie alle reti firmate da Alphadjo Cisse al 13' e da Christian Pulisic al 19'. Vediamo nel dettaglio l'analisi dei primi 45 minuti di gioco tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Rúben Amorim.

Cisse e Pulisic firmano il micidiale uno-due del Milan a Marassi

Pronti-via e il Genoa va subito a un passo dal clamoroso vantaggio: un lancio lungo pesca la corsa in profondità di Milutin Osmajić; il montenegrino brucia Koni De Winter in velocità e si invola verso Mike Maignan, ma la sua conclusione in diagonale termina di pochissimo fuori alla sinistra del portiere francese. Nonostante un avvio di marca rossoblu, caratterizzato da grinta, verve e voglia di aggredire la partita, il Milan risponde presente già al 6' con una sgasata di Christian Pulisic sulla destra; sul cross respinto da Johan Vásquez si avventa Gonçalo Ramos, il cui diagonale lambisce il palo alla destra di Justin Bijlow.

Il Diavolo prende progressivamente in mano il pallino del gioco. All'11' Mario Gila crossa per Ramos, ma la conclusione a botta sicura del portoghese viene murata da un provvidenziale intervento di Alessandro Marcandalli. È il preludio al gol del vantaggio, che arriva al 13': Pulisic recupera un pallone d'oro aggredendo alto Vásquez sulla fascia destra e serve Adrien Rabiot; il francese apparecchia per l'accorrente Alphadjo Cisse, il quale fredda Bijlow con un preciso piatto destro. Galvanizzato dal vantaggio, il Milan raddoppia al 19' sfruttando un altro pasticcio difensivo del Grifone: Cisse pressa Hamed Traoré, il cui retro-passaggio corto diventa un assist per Ramos; il portoghese, lucidissimo, serve l'accorrente Christian Pulisic che controlla e fulmina il portiere sul primo palo per lo 0-2 rossonero.

Genoa-Milan: il V.A.R. annulla il gol di Osmajić, Maignan salva nel finale

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La squadra di Daniele De Rossi non ci sta e abbozza una reazione rabbiosa. Al 30' l'illusione del gol per il pubblico di Marassi: sul cross di Vásquez, Vitinha prolunga di testa per Osmajić, che trafigge Maignan nel duello aereo con De Winter. L'arbitro Davide Massa, però, dietro segnalazione dell'assistente e successivo, annulla giustamente la rete per la posizione di fuorigioco del centravanti montenegrino.Il Milan torna a rendersi pericoloso al 38' con una transizione rapida guidata da Ramos e rifinita da Pulisic per Diego Moreira, il cui tiro a botta sicura a colpo sicuro viene intercettato in scivolata da Leo Østigård. Il finale di frazione è però di marca genoana: al 39' Junior Messias inventa una giocata di classe e imbuca per Samuel Wiafe, ma Maignan si distende bene in presa bassa. Al 44', sugli sviluppi di un altro cross del trequartista ex Milan, è ancora un monumentalea opporsi da distanza ravvicinata al colpo di testa dello stesso Østigård, blindando il doppio vantaggio prima dell'unico minuto di recupero.

Genoa-Milan 0-2 al 45': nella ripresa il Diavolo dovrà mantenere altissima la concentrazione difensiva e dimostrarsi cinico per chiudere definitivamente un match ben instradato, evitando il ritorno d'orgoglio dei rossoblu.