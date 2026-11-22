Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Frosinone del tecnico toscano, in trasferta, aveva fin qui collezionato 5 punti in 5 partite
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Massimiliano Alvini, allenatore gialloazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Frosinone, le parole di Alvini
“La sconfitta è pesante, anche troppo larga. Ma ci abbiamo messo del nostro, sono arrabbiato per quello. Hai preso il primo gol, è un errore, ci lavori e cerchi di migliorare. Gli altri ci abbiamo messo del nostro. È lì che mi arrabbio. Non è strategia di gara o atteggiamento, ma nei gol che abbiamo concesso”
Sul sistemare gli errori
“Primo tempo tolgo il primo gol, perché c’è in errore che possiamo non fare. Primo tempo eravamo sotto immeritatamente, per come se l’è giocata. Pronti via prendi il gol del 3 a 1 e ci siamo disuniti perché pensavamo di riprendere la partita. Non rimprovero la squadra per la partita che ha fatto, ma correggere gli errori che abbiamo fatto. Non indietreggio neanche di un centimetro. La salvezza la proviamo a raggiungere con questa filosofia qui, commettendo meno errori”.
Sulla sconfitta cosi larga
“Noi Frosinone, avere 15 giocatori in Nazionale, non siamo abituati. Abbiamo perso col Napoli dopo la sosta, oggi lo stesso. Penso che nel lavoro di testa, nel fatto mentale, devi saperla riprendere, perché 5 gol rimangono sul groppone. La devi gestire, saper navigare per poi ripotare la squadra ad esprimersi. Il risultato è pesante, troppo. Però è il calcio e dobbiamo migliorare”.
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