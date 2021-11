Fiorentina-Milan, Nico Gonzalez è ancora positivo al coronavirus

Nico Gonzalez è ancora positivo al coronavirus. Il calciatore viola potrebbe saltare Fiorentina-Milan di sabato 20 novembre

Nico Gonzalez è ancora positivo al coronavirus. L'Argentina ha ritirato la convocazione dell'attaccante, che è risultato appunto ancora positivo al Covid 19 dopo il tampone fatto nella giornata di ieri. Al suo posto il commissario tecnico ha convocato il Papu Gomez, calciatore del Siviglia. Gonzalez spera di di negativizzarsi il prima possibile e di essere a disposizione di Italiano per Fiorentina-Milan, gara che si giocherà sabato 20 novembre. Ricordiamo che il tecnico dovrà già rinunciare a Milenkovic e Martinez Quarta per squalifica. Intanto il Milan sfida alla Juventus sul calciomercato per un centrocampista.