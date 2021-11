Siamo nella settimana delle nazionali, ma il calciomercato del Milan non si ferma mai. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di muoversi per tempo e di costruire una squadra ancora più forte. A tal proposito, c'è da registrare una sfida alla Juventus per un giocatore importante. Dopo quello per Kaio Jorge, potrebbe esserci un nuovo duello di mercato. Scopriamo insieme di chi si tratta.