Fiorentina-Milan 2-3, colpo da biliardo di Calhanoglu! / Serie A News

Hakan Calhanoglu riporta in vantaggio il Milan contro la Fiorentina. Colpo da biliardo del turco che piazza laddove Terracciano non può arrivare

Una partita infinta che ha riportato il Milan in vantaggio. Dopo il pareggio di Brahim Diaz arriva il vantaggio di Hakan Calhanoglu. Il turco piazza un colpo da biliardo alla sinistra di Terracciano che non può nulla. Bravissimo Fikayo Tomori a far partire l'azione e Franck Kessie a rifinire. Continua a seguire con noi il live testuale del match