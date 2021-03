Diretta Fiorentina-Milan: formazioni e dove vederla in tv | LIVE NEWS

Alle ore 18:00 si disputerà Fiorentina-Milan al 'Franchi'. Segui l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli alla partita contro i viola

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Stanga, Bennacer, Krunić, Meïte, Castillejo, Hauge, Tonin. Allenatore: Pioli.

FIORENTINA-MILAN LIVE: TUTTE LE NEWS DEL PRE-PARTITA

Giovanni Galli, ex portiere del Milan di Arrigo Sacchi, ha parlato del momento che vive la squadra di Stefano Pioli, oggi di scena a Firenze

Dopo le convocazioni in Europa League sia all'andata che al ritorno contro il Manchester United, ecco la prima chiamata del Milan in Serie A per Riccardo Tonin

Fiorentina-Milan oggi alle ore 18:00 al 'Franchi'. I rossoneri, che cercano una svolta, ritrovano Zlatan Ibrahimović: in campo da titolare

Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma e Juventus, ha parlato al 'Corriere dello Sport' della corsa Scudetto e delle italiane in Europa

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Fiorentina-Milan nella conferenza stampa della vigilia a Milanello

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan: Zlatan Ibrahimović tornerà a guidare l'attacco rossonero dal 1'. Così in campo al 'Franchi'

Alle ore 18:00 c'è Fiorentina-Milan allo stadio 'Franchi'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni de 'La Gazzetta dello Sport'

FIORENTINA (4-4-1-1): Drągowski; Martínez Quarta, Milenković, G. Pezzella, Cáceres; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribéry; Vlahović. A disposizione: Terracciano, Rosati, Venuti, Maxi Olivera, Malcuit, Biraghi, Barreca, Amrabat, B. Valero, Callejón, Montiel, Kouamé. Allenatore: Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Gabbia, Stanga, Bennacer, Meïte, Krunić, Castillejo, Hauge, Tonin. Allenatore: Pioli.

Fiorentina-Milan, data ed orario: domenica 21 marzo, ore 18:00, 'Artemio Franchi' - Firenze

Quello che c'è da sapere su Fiorentina-Milan: risultato, tabellino e classifica, ma anche interviste rigorosamente LIVE. Troverete anche le informazioni sulla partita: dove vederla in diretta tv o in streaming gratis on line.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze dove oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Fiorentina-Milan, gara valida per la 28^ giornata della Serie A TIM 2020-2021. Restate con noi per non perdervi neanche una news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match e, successivamente, il live testuale della partita.