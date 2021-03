Capello: “Milan fuori dall’Europa League per sfortuna ed assenze”

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha aggiunto su Milan-Manchester United: "Sarebbe passato contro qualsiasi altro avversario"

Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma e Juventus in Serie A, ha rilasciato un'intervista in esclusiva (LEGGILA QUI) al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto Capello sulle tante eliminazioni delle squadre italiane nelle coppe europee.