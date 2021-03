Galli: “Milan, unica italiana ad uscire dall’Europa a testa alta”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, non crede sia un dramma l'eliminazione del Diavolo di Stefano Pioli dall'Europa League

Giovanni Galli, ex portiere di Serie A, titolare del Milan di Arrigo Sacchi per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha parlato, in un'intervista esclusiva (LEGGILA QUI) a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, del momento della squadra rossonera. Queste le sue dichiarazioni sull'eliminazione della squadra di Stefano Pioli dall'Europa League per opera del Manchester United.