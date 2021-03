GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 21 marzo 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina pagina alla (rin)corsa Scudetto di Milan e Juventus nei confronti dell' Inter in Serie A . I nerazzurri fermi causa CoVid, mentre i bianconeri ed i rossoneri sono impegnati nel pomeriggio.

Alle ore 15:00 in campo la Juventus contro il Benevento, alle ore 18:00, invece, Milan di scena in casa della Fiorentina. Sotto la testata si parla del recente exploit di Gianluca Scamacca, in questa stagione al Genoa, che in molti paragonano già a Christian Vieri.