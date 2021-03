Fiorentina-Milan, Theo Hernandez: “Importante ritrovare Ibra, vogliamo vincere”

Theo Hernandez, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Fiorentina-Milan. Le dichiarazioni

Theo Hernandez, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Fiorentina-Milan . La gara valida per la 28^ giornata di Serie A si giocherà alle ore 18 allo stadio 'Artemio Franchi'. Queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo lavorato su tutte le fasi, è una partita importante. Abbiamo ritrovato Ibra, per noi è importante averlo in avanti come punto di riferimento".