Fiorentina-Milan: “Milan, è ora di ripartire” | Serie A News

Fiorentina-Milan oggi alle ore 18:00 al 'Franchi'. I rossoneri, che cercano una svolta, ritrovano Zlatan Ibrahimović: in campo da titolare

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà al 'Franchi' la sfida Fiorentina-Milan, gara valida per la 28^ giornata di Serie A. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha spiegato come al Milan di Stefano Pioli, sfumata l'Europa League, resti adesso soltanto il campionato.

E Fiorentina-Milan sarà soltanto la prima di cinque giornate che segneranno il destino dei rossoneri in questa stagione. Dopo i viola, infatti, arriveranno i match contro Sampdoria, Parma, Genoa e Sassuolo. Il primo scontro diretto, vero punto debole del 2021 del Diavolo, sarà il prossimo 25 aprile, a Roma, in casa della Lazio.

Vuol dire che questo, per il Milan, è il momento giusto per piazzare un'accelerata da Champions League. Tutte le risorse rossonere vanno incanalate sul campionato, poiché non c'è più alcun 'Piano B' per raggiungere l'Europa che conta. Da qui in avanti, l'unica strada per arrivare in Champions è la classifica del campionato.

Lo Scudetto, ha ricordato il 'CorSera', non è mai stato un obiettivo societario nell'immediato. Ma almeno il quarto posto sì. Ecco perché Pioli ed i suoi ragazzi, adesso, non possono più permettersi di fallire. E serve una svolta, subito, a partire da questo Fiorentina-Milan di oggi a Firenze.

I numeri, infatti, di recente non sorridono di certo al Milan. Sono arrivate già 7 sconfitte nel nuovo anno, con 2 sole vittorie conquistate nelle ultime 10 partite. Continuando così non si andrà da nessuna parte. Gli infortuni, ovviamente, hanno inciso enormemente sulla situazione ma, come ammesso dallo stesso Pioli, "non possono essere un alibi".

Il Milan dovrà ritrovare, velocemente, entusiasmo e leggerezza che ne avevano contraddistinto la prima parte della stagione. E chi potrà prendere per mano il Diavolo, conducendolo verso l'obiettivo, se non Zlatan Ibrahimović? Il Milan, per lungo tempo, ha fatto a meno del suo capotribù. Ma, con il passa delle settimane, l'importanza di avere in campo un giocatore con le sue qualità e con la sua esperienza è diventata evidente.

Dopo i 30' giocati giovedì in Europa League contro il Manchester United, dove la sua sola presenza ha intimorito i 'Red Devils', Ibrahimović, adesso, tornerà titolare in Fiorentina-Milan. L'auspicio dei rossoneri è che possa tornare decisivo come era fino a novembre, quando iniziò la lunga sequenza di infortuni che lo hanno messo fuori causa a lungo.

Ibra giocherà oggi, quindi partirà per la Svezia. Torna, infatti, in Nazionale dopo cinque anni per le tre partite contro Georgia, Kosovo (qualificazioni ai Mondiali 2022) ed Estonia (amichevole). La sosta per gli impegni delle selezioni nazionali consentirà al Milan, ha concluso il 'CorSera', di recuperare almeno i croati Ante Rebić e Mario Mandžukić.

In fin dei conti, per raggiungere la Champions League, serviranno l'aiuto ed i gol di tutti. Ibra da solo non potrà bastare: tutto il Milan è chiamato ad una reazione veemente. Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan di oggi pomeriggio >>>