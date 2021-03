Ibrahimovic torna in Nazionale. La reazione del Milan | News

Milan, il ritorno di Ibrahimovic in nazionale

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha ricevuto la pre convocazione da parte della Nazionale svedese.

Alcuni tifosi hanno messo in evidenza il fatto che Ibrahimovic dovrebbe restare a Milanello ad allenarsi, visto i tanti infortuni nell’ultimo periodo, ma la reazione del Milan è diversa. Il club rossonero, infatti, è contento per il suo attaccante. Ritornare in Nazionale, alla soglia dei 40 anni, è un favola da raccontare in cui il Milan è co-protagonista. Arriva intanto la decisione del giudice sportivo sulla squalifica di Rebic: tegola Milan