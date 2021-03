Fiorentina-Milan: Prandelli punta su Ribéry e Vlahovic | Serie A News

Cesare Prandelli, per Fiorentina-Milan di oggi, conta sulla verve offensiva di Franck Ribéry e di Dusan Vlahovic. Il serbo piace al Diavolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha presentato Fiorentina-Milan di oggi pomeriggio al 'Franchi'. Spiegando come Cesare Prandelli, tecnico viola, per tirare un brutto scherzo agli ospiti si voglia affidare alla sua coppia offensiva, composta da Franck Ribéry e da Dusan Vlahovic.

La vittoria di Benevento ha scacciato, infatti, le ombre in casa Fiorentina. Ma non ha risolto i problemi della squadra toscana, che difetta ancora (tanto) nella continuità di risultati. Ecco, allora, che Ribéry e Vlahovic possono diventare i trascinatori dei gigliati già a partire da Fiorentina-Milan.

Ribéry, fin qui 6 assist in Serie A, cerca il primo gol al 'Franchi' in due anni. Vlahovic, invece, cerca il 13° centro stagionale. Un eventuale gol, oggi, in Fiorentina-Milan lo porterebbe ad un piccolo record: mai nessun serbo, infatti, ne ha fatti così tanti in un solo campionato.

Ribéry e Vlahovic, ha evidenziato il 'CorSera', vogliono lasciare un segno nella stagione della Fiorentina. Il primo, prima di traslocare, magari a Monza, dall'amico Kevin-Prince Boateng. Il secondo, per la definitiva esplosione. Serate come quella odierna possono accelerare il percorso.

Preso per un 1,5 milioni di euro, nel giugno 2017, dal Partizan Belgrado, oggi Vlahovic vale 40 milioni di euro. E gli estimatori, per il bomber viola, di certo non mancano: dalla Roma al Borussia Dortmund, per arrivare proprio al Milan, che lo voleva già la scorsa estate.

Vlahovic, che con Ribéry si intende alla grande, dovrebbe essere il punto di partenza della nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Una squadra che, nelle intenzioni del Presidente italo-statunitense, non dovrebbe più vivacchiare nelle zone pericolose della classifica, bensì lottare per l'Europa.

Dovrà, però, rinnovare il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. E non è detto che lo faccia, nonostante la promessa della società di alzargli lo stipendio fino a 2 milioni di euro netti a stagione. All'interno, ovviamente, di un contesto molto più competitivo di quello attuale.

Intanto, Prandelli pensa al presente e punta su Ribéry e Vlahovic per avere la meglio in Fiorentina-Milan. Vedremo oggi pomeriggio se la tattica dell'allenatore bresciano avrà pagato i suoi dividendi. Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan di oggi pomeriggio >>>