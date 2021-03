Calciomercato – Milan e Roma su Vlahovic: la Fiorentina fa muro | News

Calciomercato Milan: assalto rossonero a Vlahovic?

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è un obiettivo concreto di Milan e Roma per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Questo perché Vlahovic, classe 2000, è sotto contratto con il club presieduto da Rocco Commisso fino al 30 giugno 2023 ma, nonostante i viola vogliano rinnovarglielo, lui non è intenzionato a firmarlo.

Neanche dopo la promessa di Commisso di triplicargli l’ingaggio, portandolo dagli attuali 400mila euro netti a stagione a 1,2 milioni di euro netti l’anno. Troppo forti, infatti, per la ‘rosea’, le sirene di Roma, dove Vlahovic andrebbe a sostituire il partente Edin Dzeko e, soprattutto, Milan, dove, nelle intenzioni del club rossonero, il numero 9 viola andrebbe a crescere alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

La Fiorentina valuta Vlahovic 40 milioni di euro e fa muro. Spera, infatti, che la data della cessione di Vlahovic sia il più lontano possibile. Il Milan, ad ogni modo, starebbe valutando di mettersi in modo, concretamente, sul giovane centravanti serbo. Questo perché, sebbene Ibra vada verso il rinnovo e Mario Mandzukic sia già in parola per un’altra stagione, il Diavolo ha intenzione di prendere un attaccante giovane e di prospettiva.

Vlahovic sarebbe il nome ideale. I vertici rossoneri starebbero meditando di uscire allo scoperto per lui tra non molto. L’imminente Fiorentina-Milan, in programma domenica prossima alle ore 18:00 al ‘Franchi‘, potrebbe essere l’occasione per iniziare a parlarne. Dalla parte del Milan, non è escluso anche poter arrivare a Vlahovic nel prossimo calciomercato grazie a qualche scambio.

Presto se ne saprà qualcosa in più sulla questione. Alternativa all’ex Partizan, per ‘La Gazzetta dello Sport‘, per il Milan resta Gianluca Scamacca, classe 1999, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa: valutazione, 25 milioni di euro. In Spagna scrivono di un’offerta di 30 milioni del Milan per un top player >>>