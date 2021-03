Fiorentina-Milan, nel 2009 l’ultima partita di Paolo Maldini: il risultato

Il match contro la Fiorentina al 'Franchi' non sarà mai banale per Paolo Maldini. Nel 2009 la sua ultima partita da calciatore

Quasi tutto pronto per il match tra Fiorentina e Milan, valido per la 28^ giornata di Serie A. Una sfida che non sarà mai come tutte le altre per Paolo Maldini. Il 31 maggio2009, infatti, l'attuale direttore tecnico rossonero ha disputato, a Firenze contro la Fiorentina, l'ultima partita della sua carriera. Nella sfida, terminata con il risultato di 0-2, Maldini ha raggiunto le 902 partite ufficiali con il Milan: un record nella storia rossonera. Non sa dove vedere la partita? Ecco la nostra guida tv