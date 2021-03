Fiorentina-Milan, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Manca sempre meno al match tra Fiorentina e Milan, valido per la 28^ giornata di Serie A. Questi i precedenti tra le due squadre

Manca sempre meno al match tra Fiorentina e Milan, valido per la 28^ giornata di Serie A. Una partita importantissima per la squadra di Stefano Pioli che guarda all'obiettivo Champions League. Sono 161 i precedenti tra le due squadre nel massimo campionato: il Milan ha vinto 73 partite contro la Fiorentina (44 pareggi, 44 sconfitte). La Fiorentina, inoltre, è la squadra contro cui il Milan ha segnato più reti nel massimo campionato: 250 gol. Non sai dove vedere la sfida d oggi? Ecco la nostra guida tv