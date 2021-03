Fiorentina-Milan: c’è Brahim Díaz ad ispirare Ibra | Serie A News

Brahim Díaz partirà titolare in Fiorentina-Milan di oggi pomeriggio al 'Franchi'. Il Diavolo cerca dallo spagnolo giocate geniali

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha pubblicato la probabile formazione rossonera per Fiorentina-Milan di oggi pomeriggio. Nella gara delle ore 18:00, in programma al 'Franchi' e valida per la 28^ giornata di Serie A, dovrebbe giocare titolare Brahim Díaz.