Fiorentina-Milan: Prandelli, sette sconfitte di fila contro i rossoneri

Oggi Fiorentina-Milan: per Cesare Prandelli, tecnico viola, ben sette k.o. consecutivi negli anni contro i rossoneri. Oggi vuole rifarsi

Oggi si giocherà, alle ore 18:00 , la sfida Fiorentina-Milan allo stadio 'Franchi'. Per Cesare Prandelli , tecnico dei viola, si tratta di un match molto importante per la classifica, che, attualmente, vede la sua Fiorentina a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Ma non ancora ufficialmente al sicuro dalle acque torbide della Serie A .

'Tuttosport' oggi in edicola, per altro, ha ricordato, come per Prandelli il Milan sia diventato, ultimamente, un avversario troppo indigesto. Negli ultimi sette confronti contro il Diavolo, infatti, l'attuale allenatore della Fiorentina ha sempre perso. Soltanto tre i successi conquistati, addirittura, negli ultimi 20 incroci! Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan di oggi pomeriggio >>>