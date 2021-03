Fiorentina-Milan, prima convocazione in Serie A per Tonin | News

Dopo le convocazioni in Europa League sia all'andata che al ritorno contro lo United, ecco la prima chiamata in Serie A per Riccardo Tonin

Enrico Ianuario

Prima convocazione in Serie A per Tonin con il Milan

Riccardo Tonin, attaccante classe 2001 del Milan, è stato convocato da Stefano Pioli per la partita contro la Fiorentina. Considerato che il reparto offensivo dei rossoneri è in piena emergenza, l'ex allenatore dei viola, dopo aver convocato il giovane attaccante per le gare sia d'andata che di ritorno con il Manchester United, ha inserito Tonin nella lista dei disponibili per il match dell'Artemio Franchi. Soprannominato l'Alpino di Bogliano, il talento rossonero è una vera e propria prima punta. Quest'anno, anche a causa dell'interruzione del campionato primavera a causa del Covid, ha segnato due gol in tredici presenze. Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan di oggi pomeriggio >>>