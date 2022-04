Fiorentina-Empoli 1-0: Nico González decide il derby | Serie A News

Un gol di Nico González al 58' ha deciso il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Proteste, vibranti, degli azzurri a fine partita. Il punto

Daniele Triolo

La Fiorentina di Vincenzo Italiano batte l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nel 'lunch match' domenicale della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Con questi tre punti nel derby toscano, i viola volano a quota 50 punti in classifica, in piena zona Europa League. Gli azzurri, invece, restano fermi a 33: comunque ad undici lunghezze di distanza sulla zona retrocessione.

La partita, di fatto, si caratterizza per gli episodi. Due i gol annullati nella prima frazione di gioco, uno per parte. Prima va in gol l'Empoli con una rovesciata da distanza ravvicinata di Federico Di Francesco: annullato, però, dall'arbitro Luca Massimi, dopo consulto con il V.A.R., per il fallo precedente di Andrea Pinamonti sul portiere viola Pietro Terracciano, ex della gara.

Quindi, annullato anche un gol alla Fiorentina, messo a segno da Arthur Cabral, per un'evidente posizione di fuorigioco. Nella ripresa, poi, tra il 57' e il 58' cambia tutto. L'Empoli resta in dieci per la seconda ammonizione comminata a Sebastiano Luperto. Sugli sviluppi di quella punizione, battuta da Cristiano Biraghi, colpo di testa di Nico González e gol-vittoria dei padroni di casa.

Il Presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, prova a lamentarsi in tribuna con Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, per il secondo giallo a Luperto. Non ricevendo, però, le risposte desiderare. Lo stesso fa, a fine partita, Pietro Accardi, direttore sportivo degli azzurri, con il direttore di gara. Il risultato del derby, però, non cambia: Fiorentina-Empoli 1-0.

