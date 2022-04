Milan-Bologna, Pioli: “Dobbiamo avere paura, la hanno i campioni” | LIVE NEWS

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza stampa i temi principali di Milan-Bologna. Tutte le sue dichiarazioni sulla partita

Se la sosta può cambiare gli equilibri: "No, non credo. Credo siano partite difficili per tutte. Affrontiamo squadre motivate. Le difficoltà sono dovute alla prossima partita, non alla sosta. La squadra è pronta. Servirà una prova di alto livello".

Sulle scelte in trequarti e se tiferà per Allegri: "Ho un unico dubbio a centrocampo, ma sono tranquillo perché stanno tutti bene. Tutti pensano di poter giocare e di meritarlo. Giusto così, sono forti. Saranno importanti le scelte iniziali, ma anche i cambi per cambiare la partita se serve. Stasera la guardo, ma non conta più così tanto cosa fanno gli altri".

Se può cambiare la posizione di Rebic come trequartista o esterno destro: "Non credo trequartista, può fare la seconda punta. Dovessi giocare senza trequarti può fare la seconda punta. Per me può giocare a destra, ma lui non ama farlo".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Milan-Bologna, match valido per la 31^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 09:30. Il Diavolo cercherà di difendere il primato in classifica in un turno di campionato che potrebbe essere favorevole, così da continuare a sognare. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pioli in conferenza in vista di Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'. Fischio d'inizio programmato per le ore 20:45. Oggi invece in campo le altre tre candidate al titolo: rossoneri che giocheranno quindi sapendo già i risultati.