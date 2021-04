Figc, varata la norma contro la Superlega. I dettagli | Serie A News

La FIGC ha deciso di varare una norma anti-Superlega, che di fatto esclude i club che parteciperanno alla competizione

Vita sempre più difficile per la Superlega. Come viene appreso dall'ANSA, la FIGC, durante il Consiglio federale, ha varato una norma anti-Superlega. Nel comunicato, infatti, si legge che: "Ai fini della iscrizione al campionato, la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc". In sostanza, chi parteciperà a tornei di natura privata, sarà escluso dalla Serie A e dagli altri tornei FIGC.