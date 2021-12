Empoli-Milan, l’ultima sconfitta del Diavolo di mercoledì risale al 12/02/2012

Questa sera si disputerà Empoli-Milan: l'ultima sconfitta dei rossoneri di mercoledì risale al lontano 12 febbraio 2012 contro la Lazio

Come riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, questa sarà l'ultima trasferta nel 2021 per la squadra di Pioli, che avrà l'ultima occasione per diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a ottenere almeno diciassette successi esterni di campionato in un singolo anno solare (dopo i diciotto del Napoli nel 2017 - anche l'Atalanta a quota sedici prima della 19^ giornata). Il Diavolo, inoltre, è rimasto imbattuto in venti delle ultime ventuno sfide di Serie A contro neopromosse (15V, 5N): unica eccezione nel parziale, la sconfitta in trasferta per 0-2 contro lo Spezia del febbraio 2021 . I rossoneri hanno vinto le ultime tre partite giocate di mercoledì in campionato con un punteggio complessivo di 12-0. In generale, l'ultima sconfitta rimediata in trasferta in questo giorno della settimana dai rossoneri in Serie A risale al febbraio 2012 (0-2 vs Lazio); da allora, otto vittorie e sei pareggi. Milan, avanti tutta sul nuovo bomber per gennaio! Le ultime news >>>