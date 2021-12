Empoli-Milan 1-2 al 45′: Kessie top sulla trequarti, errori dei portieri

È terminato il primo tempo di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco

È terminato il primo tempo di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. Primi 45 minuti non esattamente esaltanti per i rossoneri, che comunque riescono ad andare negli spogliatoi in vantaggio. Al minuto 12' Franck Kessie, utilizzato da Stefano Pioli da trequartista, sblocca il risultato con un sinistro arrivato dopo un bell'assist di Olivier Giroud. I padroni di casa però reagiscono subito e trovano il pareggio con un tiro preciso di Nedir Bajrami. Da evidenziare l'incertezza di Mike Maignan, non esattamente perfetto nell'occasione. I toscani hanno il pallino del gioco e sembrano poter fare più male del Milan che, forse a sorpresa, trova il gol del 2-1 con un la doppietta personale di Kessie. Stavolta è Vicario a concedere qualcosa di troppo. Finisce così un primo tempo non bellissimo per i ragazzi di Stefano Pioli, che si tengono stretto il vantaggio. Continua a seguire con noi il live testuale di Empoli-Milan